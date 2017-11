Innovación tecnológica: crucial para fortalecer las redes eléctricas en Chile

Optimizar y maximizar las redes eléctricas existentes, actualizándolas con estándares tecnológicos de punta, a fin de que provean un servicio sostenido y confiable fue el planteamiento formulado por el académico de la Universidad de Chile e investigador asociado del departamento de ingeniería eléctrica y electrónica del Imperial College of London Rodrigo Moreno, en la pasada “Bienal 2017: “Flexibilidad de los sistemas eléctricos a través de desarrollos tecnológicos, económicos y regulatorios” organizado por Cigre Chile.

“Nuestro país es muy heterogéneo, cuando hablamos de redes de distribución. Existen instalaciones modernas como la red de Enel en Santiago, pero eso se contrapone con las rurales. Las condiciones de una con las otras son completamente distintas. Avanzar a los estándares europeos, por ejemplo, no será de inmediato”, reconoció Moreno, ingeniero eléctrico de profesión.

“Los reguladores en países avanzados se han puesto una meta muy importante, que es innovar. Esa es la respuesta de muchas de las soluciones de última tecnología, que se le está colocando a las redes de suministro. Nosotros en Chile, no hemos llegado al convencimiento de que innovar es la respuesta a nuestros problemas”, expuso el académico.

Moreno sostuvo que primero hay que cambiar una regulación, aunque reconoció que la comisión nacional en la materia, ha hecho esfuerzos para avanzar en ese sentido. “Ese cambio regulatorio va a facilitar hacia una red mucho más moderna en el país. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé, pero existen límites fijados en el documento 2050 del Ministerio de Energía, el cual establece metas para el año 2035 y 2050. Allí están las mejoras tecnológicas que deben experimentar las redes y cómo esas mejoras se traducen en una mejor confiabilidad y seguridad en el suministro”.

Fue enfático Moreno al asegurar, que de no ejecutar los cambios e incorporar equipos nuevos a las redes existentes de distribución, lo que sucederá es que van a tener más transformadores. “Vienen los vehículos eléctricos, están los aparatos de calefacción y refrigeradores que van a exigir más a una red obsoleta, y va a redundar en un impacto en las tarifas. A la luz de la academia y de lo que señalan los estándares internacionales, es que debemos innovar”.

De está manera, a criterio del investigador, Chile evitará instalar el doble de los transformadores en las redes, y con ellos un escalamiento masivo del costo. “Es sacándole el jugo a la infraestructura existente, con un software de control y monitoreo, que vamos a aprovechar mejor lo que está instalado. Es maximizar la eficiencia económica del sistema y ella va de la mano del cambio regulatorio, junto a un cambio de mentalidad en las empresas. En lugar de solucionar los problemas instalando más transformadores y más líneas, busquemos otras alternativas”.