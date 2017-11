El negocio del litio

Matías Godoy

Director de Economía para todos – www.economiatodos.cl

El mito dice que el negocio del futuro será el litio. Ante los temores de que el cobre algún día se agote, la esperanza está en este poco conocido mineral Y es que a pesar del optimismo, pocos entienden a cabalidad qué es, para qué sirve y su potencial de mercado. Dada la noticia de que Codelco está buscando socios para explotarlo, es hora de poner a prueba el mito a punta de cifras.

El litio es un elemento popularizado dadas las baterías recargables fabricadas a partir de él. Se especula que éstas serán la principal fuente de poder de automóviles y aparatos electrónicos. En un mundo que pareciera ser cada vez más consciente del medio ambiente, el litio se plantea como clave en la sustitución del petróleo y otros combustibles contaminantes.

Junto con Argentina y Bolivia, Chile es el país con mayores reservas de litio en el planeta. La zona comprendida entre el Salar de Hombre Muerto (Argentina), Salar de Uyuni (Bolivia) y el Salar de Atacama (Chile) concentran el 85% de las reservas mundiales. Con sus 7,5 millones de toneladas, nuestro país concentra el 54% del total mundial. No obstante, la producción mundial es drásticamente menor y alcanza las 35 mil toneladas, lideradas por Australia y nuestro país.

El negocio actualmente genera US$ 250 millones anuales, muy lejos de los US$ 130.000 millones que da el cobre. Con un crecimiento de la demanda de 9%, en 2025 el litio debiera reportar US$ 600 millones, tan sólo un 0,46% de los dividendos generados por el cobre.

Ante la indecisión de Chile, la amenaza de Argentina es latente. Según proyecciones, a 2020 los trasandinos se posicionarán como el mayor productor del planeta

El Estado es dueño del litio y sólo Codelco tiene facultad de explotarlo, mientras que Corfo concesiona áreas específicas. Así, las privadas SQM y Albermarle realizan la actual producción del país.

Ante la indecisión de Chile, la amenaza de Argentina es latente. Según proyecciones, a 2020 los trasandinos se posicionarán como el mayor productor del planeta

Chile no debe perder de vista el mercado, sobretodo considerando que es el mayor poseedor de recursos a nivel mundial. Y es que, puede que hoy el negocio sea incapaz de reemplazar al cobre como motor económico.

No obstante, quizás el petróleo se acabe, los países decidan prohibir los automóviles que funcionan con hidrocarburos, o bien la conciencia social presiona su rápido reemplazo. Dichos cambios no nos deben tomar por sorpresa, sino que debemos estar preparados para que nuestra economía crezca exponencialmente.