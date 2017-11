+Capaz y Sence sufrirían la reasignación de sus recursos en eventual gobierno de Piñera

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, finalmente aclaró qué proyectos se verán afectados en la reasignación de sus recursos para financiar su eventual programa de Gobierno, cuyo costo asciende a los 14 mil millones de dólares.

Como previamente anunció, el 50% de esta hoja de ruta se financiará a través de un mayor crecimiento económico y la otra mitad, es decir, $7 mil millones de dólares, con reasignaciones.

En esa línea, Piñera anunció que reasignará fondos de programas de capacitación, como +Capaz y Sence, y que eventualmente terminará con el Consejo Nacional de la Infancia para crear una nueva institucionalidad.

“No es que los programas se van a terminar, se van a reasignar a programas eficientes y voy a dar algunos ejemplos: primero, una de las primera medidas que vamos a tomar es reducir en un 20% los gastos innecesarios y excesivos que hay hoy día en el aparato público, como viáticos, viajes, estos viajes o comitivas presidenciales de cientos de personas, vamos a volver a un sano criterio de austeridad, no reemplazar los automóviles con la frecuencia que se hace, no contratar asesores con sueldos millonarios”, indicó.

Además, acotó el ex mandatario, en un eventual Gobierno, reducirá “el gasto en bienes de consumo, que lo vamos a reducir en $240 millones de dólares porque hoy día el gasto público está fuera de control, en los últimos cuatro años el gasto público ha crecido en más de 20%, mientras la economía crece a un promedio del 1,8%, el gasto público crece a un promedio superior a 5%, es decir, mientras a los chilenos se les aprieta el cinturón el sector público se suelta el cinturón y eso lo vamos a cambiar”.

Adicionalmente a eso, Piñera sostuvo que “son más de 300 los programas que hemos evaluado” y recordó “durante los últimos cuatro años el 60% de los programas que ha evaluado la Dipres los ha declarado como programas con rendimiento insuficiente o deficiente, a algunos eso les da lo mismo, a mó no, a mí me inquieta que los recursos de todos los chilenos se gasten año tras años en programas que no dan resultado”.

Por ejemplo, dijo el presidenciable, “hay un programa de capacitación que se llama +Capaz, $86 millones de dólares en el presupuesto de este año y que lleva 4 años con calificación deficiente, vamos a reasignar esos recursos al nuevo sistema de intermediación laboral, reconversión laboral, otro ejemplo el Sence que hoy día gasta $360 millones de dólares al año y todos los estudios indican que la capacitación que hace el actual Sence no tiene ningún impacto en la empleabilidad”.

Como tercer punto, el aspirante a La Moneda mencionó al Consejo Nacional de la Infancia, “más de $3.200 millones de pesos de presupuesto, sueldos millonarios y prácticamente ningún resultado, vamos a reasignar esos recursos al nuevo servicio nacional de la infancia y también, y lo digo con mucha claridad, vamos a termina o intentar terminar con los operadores políticos porque son muy hábiles para esconderse”.