SAG con Municipalidad de Las Condes inician operativo por mosca de la fruta

En el punto donde se efectuó la primera captura de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) en el del barrio El Golf, el director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ángel Sartori, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dieron inicio a las acciones del programa de vigilancia de la plaga en el sector alto de la capital.

Personal del SAG realizará encuestas casa a casa para verificar la existencia de árboles frutales, tomar muestras, descargar fruta, aplicar tratamiento químico de árboles y suelos, e instalar nuevas trampas de monitoreo. Cabe señalar que la aplicación de productos químicos no implica ningún riesgo para la salud humana, pero es importante seguir todas las indicaciones que entregan los funcionarios del SAG.

En la oportunidad Sartori señaló que “valoramos la colaboración entregada por la Municipalidad de Las Condes para facilitar la realización de esta campaña, que permite a Chile mantener su condición de País Libre de Moscas de la Fruta, lo que ha permitido exportar frutas por 5.200 millones de dólares por temporada a más de 130 países del mundo”.

Por su parte, el alcalde Lavín sostuvo que “tenemos mosca de la fruta en Las Condes, en un radio puntual. Por el bien de nuestro país es urgente erradicarla y necesitamos la colaboración de los vecinos para que el SAG haga el trabajo de detección, captura y sacar la fruta de los árboles de las casas del perímetro afectado y también los de la calle, porque pudiese estar contaminada. Es un operativo que debería durar hasta marzo aproximadamente”.

La vigilancia tiene como objetivo detectar posibles larvas y huevos de Ceratitis capitata y así descartar la presencia de otros ejemplares. Ello permitirá ratificar la ausencia de la plaga en otros sectores de la comuna y, a su vez, eliminarla donde esté presente.

La mosca de la fruta es una plaga agrícola muy dañina que ataca a más de 250 especies de frutas y hortalizas. Sus larvas se alimentan de la pulpa del fruto provocando su destrucción, debido a que parte de su ciclo reproductivo lo desarrolla colocando sus huevos al interior de las frutas provocando su pudrición y dejándola no apta para consumo; no obstante, no causa daño a la salud de las personas.

Finalmente, el director Nacional del SAG reafirmó el llamado a los vecinos de Las Condes para que no trasladen fruta a otros lugares de la ciudad, ya que puede constituir una vía de dispersión de la plaga y a colaborar con los funcionarios del Servicio que estarán trabajando en la comuna.

Asimismo, reiteró el llamado a quienes viajen al extranjero, para que no traigan productos de origen vegetal o animal a su regreso al país, pues constituyen un riesgo para el ingreso de plagas y enfermedades que pueden dañar la producción agrícola, ganadera y forestal.

En caso de detectar la presencia de moscas o gusanos en la fruta, se recomienda comunicarse de inmediato con el SAG, a su Oficina de Informaciones (OIRS) al 22 6764032 o escribiendo a oirs.santiago@sag.gob.cl