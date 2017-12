Cómo el pastoreo de animales previene incendios y mejora el suelo

Alimentar animales en lugares donde se necesite comer este pasto. En palabras simples, eso es lo que hace Efecto Manada, un proyecto liderado por Isidora Molina y apoyado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

La joven veterinaria juntó dos necesidades a través del pastoreo holístico: alimentar ganado y cortar pasto para mejorar el suelo y, además, prevenir incendios forestales.

“Efecto Manada ayuda a los campesinos a que manejen bien a sus animales, para que no tengan que comprar alimentos extra. Ya llevamos tres años con nuestra primera agricultora y ha triplicado la producción de pastor, porque gasta muy poco en alimentación y eso significa al cabo más ingresos para su familia”, dice Molina.

El proyecto presta servicios de pastoreo planificado y asesoría en los campos que cuentan con sus propios animales. “Primero hacemos una primera visita y diagnóstico, de si es aplicable o no poner animales. Hay lugares que no vamos a recomendar, porque tal vez la tierra está demasiado suelta y hay mucho riesgo de que se nos caigan los animales, etc. Luego de eso vemos el presupuesto, calculamos el tiempo que nos tomará, y llevamos a los animales e implementos como mallas eléctricas y paneles solares, bebederos y alimentación suplementaria, porque debemos cuidar su bienestar. Sumamos, además, al pastor o los pastores que cuidan a los animales día y noche”, explica la veterinaria.

Este servicio lo ha realizado con ovejas, cabras, vacas, burros e, incluso, gallinas.

“Si lo enfocamos en la prevención de incendios, por ejemplo, el ideal es siempre tener más de una especie. Las ovejas comen muy bien el pasto, y las cabras y los burros ramonean, entonces se pueden ir comiendo los arbustos secos”, concluye.