Este lunes sube sueldo mínimo a $276 mil: beneficiará a 170 mil trabajadores

Este lunes 1 de enero de 2018 se reajusta el Ingreso Mínimo Mensual, que alcanzará los $276.000 pesos, según la Ley 20.935. El aumento beneficiará a más de 170 mil trabajadores en el país.

El reajuste se produce en forma automática, y se generó el año pasado, cuando el Gobierno presentó una propuesta de reajuste de $26.000 en un período de 18 meses, la cual fue aprobada por el Congreso.

El incremento se realizó en cuatro etapas. A contar del 1 de julio de 2016, aumentó de $250.000 a $257.500, el 1 de enero de 2017 a $264.000, el 1 de julio de 2017 a $270.000 y a ahora a partir de este 1 de enero de 2018 subirá a $276.000.

También se reajustan los salarios para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad. Este ingreso mínimo ascenderá a $206.041.

Además, aumentan la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, alcanzando a $11.337 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $289.608; de $6.957 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $289.608 y no exceda los $423.004; y de $2.199 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $423.004 y no exceda los $659.743.