Encuesta: más de la mitad de los trabajadores chilenos está satisfecho con su empleo

Si bien en 2016, 65% de los trabajadores chilenos estaba satisfecho con su empleo, el año pasado el porcentaje descendió a 56 puntos percentuales.

Según el Índice de Calidad de Vida Laboral 2017, publicado por Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos, la satisfacción entre hombres y mujeres alcanza 58% y 53%, respectivamente, al igual que en regiones y Santiago.

Por otra parte, a mayor edad o más alto cargo, aumenta la declaración de satisfacción.

El índice se construye a partir de variables que se agrupan en seis dimensiones: Salud y Bienestar; Desarrollo Personal; Relaciones Interpersonales; Entorno Físico, Reconocimiento, y Facilidad y Eficiencia.

Entre los resultados sorprende la irrupción de “Relaciones Interpersonales”, la cual duplica el impacto en la satisfacción general respecto de 2016 (18% vs 9%). De hecho, es la que alcanza el mayor nivel de satisfacción (65%). Eso sí, las dos variables en las que existe oportunidad de mejora son: instancias para compartir con compañeros de trabajo y festejos de cumpleaños o fechas especiales. En ambas variables su satisfacción se encuentra por debajo del promedio de esta dimensión.

Lo anterior se condice con que a pesar de que los trabajadores buscan mayores remuneraciones (45%), esto no es lo único que impacta en la satisfacción laboral. Aspectos como horarios reducidos o flexibles, el desempeño de las jefaturas y mejor trato, adquieren un protagonismo relevante y equivalente a lo monetario, con 15, 12 y 20%, respectivamente.

Desde Sodexo señalan que "cuando analizamos la Satisfacción General entre las personas que declaran tener estos beneficios y las que no los tienen, es que se pone en evidencia que estos beneficios representan una oportunidad. Entonces al ser beneficios que generan alto impacto en la Satisfacción General y además cada uno de ellos es altamente valorado pero pocos empleados lo reciben, se convierte en una oportunidad para que las empresas los incorporen en su parrilla de beneficios y así obtener un rápido impacto positivo en la satisfacción con la Calidad de Vida Laboral de sus colaboradores", afirman desde Sodexo.

A invertir

El estudio muestra que los colaboradores que recuerdan 20 o más beneficios tienen una satisfacción de 74%, siendo esta 85% superior a los trabajadores que tienen hasta nueve beneficios. Es decir, a mayor cantidad, mayor es la satisfacción.

"Sin embargo, es importante que las empresas logren equilibrar los beneficios monetarios y los no monetarios, analizando siempre qué beneficios generan mayor impacto, en función a la conformación de fuerza laboral de cada empresa", sostiene el estudio.

Por ejemplo, en el estudio se reflejan cuatro beneficios que generan alto impacto, considerando el porcentaje de satisfacción laboral de quienes cuentan con el beneficio versus los que declaran no tenerlos: programa de vida saludable (71% vs 49%), premio por desempeño y programa por reconocimiento (71% vs 50%), asistencia o apoyo sicológico (70% vs 49%).

“Es importante destacar que para dar mayor visibilidad y recordación a los beneficios que entregan las empresas, es fundamental la comunicación interna, ya que independientemente que los colaboradores hagan uso de ellos, se refuerza la idea de que la empresa se preocupa por el colaborador”, destaca Jorge Martel Jorge Martel, director de Marketing e Innovación de la compañía.