FNE afirma que distorsiones en el mercado de rentas vitalicias han generado pensiones entre 2,4% y 4,8% más bajas

En hasta 4,8% podría mejorarse el monto de una pensión por jubilación promedio si se lograra corregir una serie de distorsiones que hoy existirían en el mercado de las rentas vitalicias, según reveló la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en un informe dado a conocer este jueves.

Se trata del primer estudio de mercado realizado por la nueva División de Estudios de Mercado de la entidad, luego de que la última modificación legal realizada al sistema de libre competencia otorgara a esta institución la facultad de evaluar la evolución competitiva de los mercados y, en los casos que corresponda, hacer recomendaciones sobre modificaciones normativas a la autoridad.

Se trata de un informe preliminar de este estudio que comenzó en mayo de 2017 y que tenía como objetivo confirmar la hipótesis de la existencia de "distorsiones significativas en el mercado de rentas vitalicias" que, a juicio de la FNE, "producen una disminución de los montos de pensiones para los beneficiarios, posiblemente atribuibles a una baja intensidad de competencia en el mercado”.

Dichas fallas están relacionadas con problemas en el funcionamiento del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (Scomp), con la información presentada en el certificado de ofertas y con el pago de la comisión por asesorías.

El subfiscal Nacional, Mario Ybar, fue quien estuvo a cargo de este estudio. Sostuvo que los problemas de competencia en los mercados no necesariamente provienen de conductas ilegales de las empresas, sino que también pueden tener otro origen como, por ejemplo, problemas regulatorios.

"Hemos visto es que si las personas hubieran elegido la pensión con el mejor precio y hubiesen pagado un monto menor por la intermediación o no hubieran pagado por ella, sus pensiones hubiesen mejorado entre un 2,4% y un 4,8%", dice el subfiscal Ybar

“Nos encontramos con un mercado que tiene espacio para ser más competitivo y estamos planteando soluciones de muy bajo costo y que atacan los problemas de fondo del sector" afirmó la autoridad.

Las propuestas para corregir

Ante este diagnóstico, la FNE plantea dos tipos de propuestas: aquellas que sólo requieren modificaciones de carácter reglamentario y aquellas que requieren modificaciones legales, además de reglamentarias.

Todas ellas apuntan a simplificar el funcionamiento del sistema y a mejorar la forma en que se presenta la información a las personas, de tal manera de impulsar a quienes se pensionan a tomar las mejores decisiones, resguardando su libertad de elegir.

Las medidas sugeridas son:

1. Regulatorias

Sobre el certificado de ofertas, la FNE plantea:

Eliminar del certificado la clasificación de riesgo de la compañía aseguradora y la tasa de descuento

Presentar el monto de la pensión en pesos, en UF y mostrar también el diferencial de los flujos de la pensión respecto de la mejor oferta.

Sobre el mercado de intermediación:

Informar al usuario del sistema que puede hacer el trámite sin intermediarios o pagando por este servicio un monto que debería ajustarse al máximo permitido.

Informar en el certificado de ofertas el monto en pesos que pagaría por la intermediación.

Modificar la comisión de referencia a un porcentaje que no sea igual al máximo.

Considerar modificar la comisión máxima, que hoy es de 2%, con un tope de 60 UF.

2. De cambio legal:

Sobre el sistema de adjudicación:

Evitar la interacción del pensionable con terceros que puedan tener intereses diversos

Disminuir la cantidad de productos que pueden ser solicitados en el certificado de ofertas de 46 a 2

Eliminar el remate

Eliminar la oferta externa

Establecer que la primera oferta del Scomp sea la ganadora por defecto, entregando al pensionable una opción de salida o opt out dentro de un período determinado, para elegir otra opción dentro del mismo certificado de ofertas

Pago de la comisión por asesorías en el Scomp