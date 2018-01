Maravilla mundial: The New York Times destaca la Ruta de los Parques de Chile como uno de los 52 destinos para visitar en 2018

La prensa internacional no para de reconocer a Chile como un destino turístico. Esta vez fue el diario estadounidense The New York Times quien destacó a nuestro país dentro de ru ranking de 52 lugares para visitar en 2018.

El medio norteamericano menciona la Ruta de los Parques, "una red gloriosamente pintoresca de parques patagónicos", como un atractivo imperdible para visitar este año, posicionándolo dentro del top ten de este listado.

"Este año, la Ruta de los Parques de Chile será oficial gracias a un acuerdo de conservación entre Tompkins Conservation y el gobierno chileno, que en conjunto donó un total de 11 millones de acres de zonas verdes patagónicas para preservar como cinco parques nacionales nuevos y tres extendidos", indica la redactora de viajes, Nora Walsh.

Hecho que fue destacado por la Presidenta Bachelet a través de Twitter. La Mandataria remarcó que este es "un reconocimiento a la visión de Douglas y Kris Tompkins y al compromiso de su Gobierno por el desarrollo sustentable y la protección de biodiversidad".

El @nytimes recomienda la Ruta de los Parques de la Patagonia entre los 52 lugares a visitar en 2018. ¡Un reconocimiento a la visión de Douglas y Kris Tompkins y nuestro compromiso de Gobierno por el desarrollo sustentable y la protección de biodiversidad! https://t.co/N7KjoPJZG8 pic.twitter.com/ytxdByrz4C — Michelle Bachelet (@mbachelet) January 11, 2018

Walsh subraya en este ranking del The New York Times que "el sendero de aventura designado de 1.500 millas conectará una red de 17 parques nacionales, desde La Región de Los Lagos hasta el canal Beagle, que serpentea a través de los bosques primordiales de la Patagonia, los volcanes nevados y la costa salvaje".

