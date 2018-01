Ministro de Hacienda y escándalo del BM: "No es que Chile haya empeorado, lo que pasa es que se meten nuevos indicadores que no conocíamos"

Siguen las reacciones luego de que se conociera el escándalo del ranking "Doing Business" del Banco Mundial, donde supuestamente se hicieron alteraciones para afectar a Chile y, particularmente al gobierno de la Presidenta Bachelet.

En entrevista con T13 Radio, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre expresó que en las modificaciones a este listado hubo "mucho espacio de discrecionalidad", añadiendo que se realizan cambios que consideró como "sorpresivos". "Si bien los nuevos elementos a considerar son sometidos a paneles de consulta, cuál en particular se introduce y sobre todo el timing con que se hace deja mucho que desear porque hay mucho espacio de discrecionalidad para los que manejan este índice", manifestó.

En jefe de las finanzas públicas, sostuvo que estos cambios repentinos en los criterios del ranking no dan espacio para que los países puedan hacer correcciones. En ese sentido, subrayó que "no es que Chile haya empeorado, lo que pasa es que se meten nuevos indicadores que no conocíamos en los que otros países pueden haber hecho mejoras, entonces se puede caer en el ranking no porque lo haya hecho peor, sino porque otros se han adelantado en otras medidas que no se conocían".

Eyzaguirre hizo hincapié en que es eso lo que señaló el economista Paul Romer, que denunció este hecho, "entonces por lo menos es posible que quienes realicen este índice por objetivos personales o del más diverso tipo introduzcan nuevas variables que beneficien o perjudiquen a países que posiblemente ellos valores más o menos".

El secretario de Estado también comentó que las instrucciones de la Presidenta, al respecto, son que "debemos defender los intereses de Chile porque no podemos aceptar que se nos manosee con innovaciones de las cuales no tenemos información a tiempo".

Finalmente, remarcó que un mal ranking para Chile puede incidir en perspectivas de los inversionistas, teniendo un costo que "sí es irreversible".