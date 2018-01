Bajó pero no tanto: economista jefe del BM explica que Chile habría caído solo 5 puestos en ranking sin los cambios metodológicos

Igual habría bajado, pero no tanto. El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer volvió a referirse al escándalo surgido a raíz del cambio metodológico en el ranking Doing Business, asegurando que Chile habría descendido algunos puestos, pero no tantos como publicó en estos años.

En su blog, el economista indicó este lunes que "sería útil ilustrar cuáles serían las clasificaciones bajo una medida invariable del clima de negocios".

A través de este recuadro, Romer indicó que de no haber efectuado los cambios entre 2013 y 2017, en vez de reducir su posición en el lista en 21 puestos, Chile habría caído solo cinco.

El economista además aclara que la posición de nuestro país también se vio influenciada por la mejora de otros países en sus indicadores.

Pero no se queda ahí, porque asegura que según su análisis entre 2015 y 2016 Chile no habría caído nueve lugares desde el 48 al 57, sino que habría incluso mejorado un puesto desde el 49 al 48 "si la medición se hubiese mantenido igual". A su vez, si actualmente está rankeado en el 55, esto no sería así, ya que debiese estar en el 51, añadió.

Romer termina señalando que más tarde publicará los cálculos que realizó para llegar a estas conclusiones y "también explicaré por qué debo asumir la responsabilidad personal".