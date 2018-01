Crecen los viajes de “lujo” entre los chilenos

Llegar al aeropuerto, entrar a un salón vip, subir al avión en primera clase, viajar doce horas, pero llegar “fresco como lechuga”. Subirse a una van, llegar al hotel, que reciban sus maletas, la pieza está lista, se cambia de ropa y a la playa. No hablamos del sector 5 de Reñaca, sino que kilómetros de arena blanca y mar turquesa, sólo para usted. ¡A disfrutar!

Estas son algunas de las características que contempla un viaje de “lujo”, cada vez más cotizado por los chilenos. “Del total de nuestros clientes, un 10% a 15% reserva sus vacaciones en destinos considerados lujosos”, comenta Sergio Correa, gerente de Marketing y Producto de Viajes El Corte Inglés.

Desde Cocha, María Olga Borgoño, de la División de Lujo, explica que “este tipo de viajes se caracteriza por el nivel de servicio, la privacidad y la libertad de poder visitar y tener vivencias que no están al alcance de todo el mundo”.

Desde las agencias consultadas, coinciden en que la mayoría de los países puede tener un destino de lujo, por ejemplo, San Pedro de Atacama o la Patagonia cuentan con servicios que caen dentro de esta categoría. “Cuando hablamos de lujo no sólo hablamos de destinos lujosos, sino de experiencias de lujo. Un viaje de lujo contempla servicios exclusivos que pueden darse en destinos exóticos, como Honolulu o cercanos, como San Pedro de Atacama”, comenta Paulina Berrío-Ochoa, subgerente de Marketing de Viajes Falabella.

Sin embargo, de los preferidos por los chilenos, por ahora, son Dubai, Islas Fiji, Palma de Mallorca (España), Bahamas, entre otros.

Quiénes realizan estos viajes

Un promedio de 500 o 600 dólares por noche es, más menos, el presupuesto que contempla un viajero de lujo, según datos de Cocha.

Según estimaciones de El Corte Inglés, “una pareja puede gastar fácilmente en dos semanas, en destinos como los mencionados, unos 10 mil dólares”, dice Correa. Este monto considera hotelería, traslados, arriendo de autos o yates, restaurantes, excursiones, compras u otros.

Correa detalla que quienes buscan este tipo de viajes son personas “muy informadas, que ya han viajado mucho y están buscando más allá del Caribe tradicional”.

Claro está, estos viajeros pertenecen a un perfil socieconómico alto, además tienen entre 30 y 65 años de edad y viajan en pareja o en familia, señala Berrío-Ochoca.

Business class

La forma de viajar para llegar al destino elegido tampoco se deja al azar. La mayoría ya costea un pasaje caro, que rodea los dos mil dólares, según El Corte Inglés, pero también opta por viajar cómodo.

Si bien cerca de 10% del total de pasajeros de la aerolínea Latam viaja en Business o Premium Economy, la tendencia va al alza. “Respecto del año pasado, casi un 30% más de pasajeros eligen viajar en cabina Business o Premium Economy”, sostiene David Arcos, director comercial de Latam Chile.

Asimismo, poco más de la mitad de quienes viajan en estas categorías lo hace por asuntos corporativos.

“Los destinos más demandados a nivel de turistas que viajan en Business o Premium Economy son: Miami, Isla de Pascua, Nueva York, Lima, Rio de Janeiro y Madrid”, dice Arcos.