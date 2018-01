Por qué las AFP no quisieron seguir bajando sus comisiones

Con la reforma previsional de 2008, a patir de 2010 y cada dos años, la Superintendencia de Pensiones llamaba a licitación para que los nuevos trabajadores que empiezan a cotizar, lo hicieran en la AFP más barata.

De esta manera, durante los primeros cuatro años, la en ese entonces nueva administradora, Modelo, fue la ganadora dos veces seguidas, cobrando una comisión del 0,77%, mientras que los dos periodos siguientes el golpe lo dio Planvital al bajar dicho cobro al actual 0,41%.

Desde agosto de 2010 y hasta diciembre de 2016 se sumaron más de 2 millones 278 mil nuevos cotizantes, según las cifras disponibles de la Superintendencia de Pensiones, los que comenzaron a cotizar en las administradoras más baratas del mercado.

Sin embargo, el sistema parece haberse agotado, ya que en el presente mes de enero, la Superintendencia debía zanjar la nueva licitación, esperando que alguna de las administradoras bajara aún más dicha comisión, pero eso no sucedió.

¿Por qué sucedió esto? A juicio de Juan Bravo, investigador de Clapes UC, “esto tenía que ocurrir en algún minuto, ya que la comisión se fue acercando al costo mínimo de administración”.

Rspecto de esto último, Roberto Saavedra, economista de la Universidad Mayor, afirma que las AFP no bajan más sus costos, porque la administración de los fondos “requiere de personal técnico financiero que busque mayor rentabilidad y es cada vez más difícil encontrarla”.

Mecanismo agotado

Ambos especialistas coinciden en que este sistema de licitación, a ocho años de su implementación, ya estaría llegando a su fin, al menos, tal como lo conocemos hoy.

“Ha logrado reducir las comisiones, ya que cuando partió la comisión mínima de la industria era de 1,36% y ahora es 0,41% (…). En ese sentido, el mecanismo así como existe en la actualidad estaría cerca de cumplir su ciclo”, sostiene Bravo.

¿Pero ninguna AFP se presentó a la licitación, porque simplemente no quieren seguir bajando sus cobros? “Eso suena super lógico”, reconoce el académico de la U. Mayor, quien ejemplifica diciendo que “si vendo pasteles y tengo competencia al lado, puedo bajar el precio otro poco, pero si no tengo respuesta en una mayor venta no lo hago”.

De hecho, el investigador de Clapes UC explica que Planvital, la última ganadora del proceso hace dos años,obtuvo pérdidas (no en los fondos sino que de sus activos como AFP) sobre el 5% en 2016 y sobre 16% en 2015, “lo que revela que llegó a comisiones que chocaron con los costos mínimos de administración”.

"Eso no significa que las otras administradoras del sistema no tengan espacio para bajar sus comisiones", apunta Bravo

Eso sí, aclara que “eso no significa que las otras administradoras del sistema no tengan espacio para bajar sus comisiones. Por eso es importante que los afiliados evalúen si lo que están pagando como comisión vale la pena al considerar las rentabilidades y calidad del servicio que están recibiendo”.

Respecto a cambios en la ley para estimular la competencia para que las administradoras sí bajen más sus comisiones, Bravo indica que se puede expandir el mecanismo “para incluir no solo a los nuevos afiliados, sino que también a los antiguos”.