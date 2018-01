Las comunas que eligen los estudiantes que llegan a Santiago desde regiones

De forma particular, que tengan un metro cerca y, en general, que el sector tenga buena conectividad. Ésa es la prioridad de los estudiantes de regiones que van a comenzar su etapa universitaria en Santiago.

En ese sentido, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro y Estación Central suelen ser, por excelencia, las elegidas.

“Metro Universidad de Chile, metro Universidad Católica, metro Manuel Montt y otras zonas, que si bien no se caracterizan necesariamente por una cantidad importante de instituciones de educación superior, sí resultan atractivas por su ubicación, conectividad y la oferta de departamentos, como es, en general, todo el eje de Las Condes, Providencia y Alameda, desde metro Manquehue hasta metro Ecuador, aproximadamente”, explica Nicolás Izquierdo, gerente de Estudios de Clasificados de Mercado Libre Latam.

De todas formas, gracias a la extensión del metro y a la edificación en altura, nuevas comunas aparecen en el radar: “Hace diez años (las zonas de arriendo) se concentraban fuertemente entre la comuna de Santiago y Providencia y hoy en día aparecen otras zonas, como La Florida, Estación Central y San Miguel”, agrega Izquierdo.

Los estudiantes que llegan a Santiago prefieren departamentos antes que casas, por el costo que éstas implican y, según la última encuesta de Portalinmobiliario.com, 35% prefiere un solo dormitorio y 26% de dos o tres habitaciones, lo que coincide con las cifras que maneja Toctoc.com. “(Esto) indicaría que prefieren vivir solos y no en grupos”, diceFernando Herman, subgerente de Toctoc.com.

Los precios, eso sí, varían bastante según la comuna. y el tamaño. Desde Toctoc.com dicen que los arriendos van entre $260 mil y $700 mil para departamentos de entre 40 y 60 metros cuadrados. En tanto, Portalinmobiliario ejemplifica que un departamento de tres dormitorios y tres baños en San Carlos de Apoquindo (Las Condes), donde se concentran centros de educación superior, puede costar $1.200.000 mensuales, mientras que en Camino Agrícola (Macul), un departamento de una pieza y un baño, bordea los $250 mil al mes. “Los promedios de precios para este tipo de arriendos varían según la comuna y el sector, así como también del tipo de edificio, si cuenta con conserje y espacios comunes, implica más gastos”, agrega Herman.

Edificio sólo para estudiantes

Otras tendencias están surgiendo en el mercado de los arriendos. Se trata de un edificio que sólo recibe a estudiantes, tanto chilenos como extranjeros.

Livinn es parte de la empresa CA Ventures que llegó en marzo de 2017 a Chile, desde Estados Unidos, donde tiene más de 60 propiedades que sólo albergan estudiantes. Nuestro país fue el primero en el extranjero.

El edificio, ubicado a dos cuadras del metro Moneda, tiene departamentos amoblados donde pueden vivir desde una a seis personas y los precios varían entre los $230 mil y $550 mil. A la fecha han recibido 230 alumnos de 34 países (85% son extranjeros).

“Encontramos estudiantes de distintas condiciones culturales, étnicas, de nacionalidad o de religión. Todas situaciones que parecen diferentes, pero que con el paso del tiempo se transforman en experiencias que los unen”, dice Eduardo Regonesi, de Livinn Santiago.

Tal ha sido el éxito, que la empresa tiene planes de construir un edificio estudiantil en Viña del Mar para 2019 y luego analizar la apertura de otros en Las Condes y Concepción.