Cobre y vino fueron los reyes: exportaciones chilenas crecieron 13% en 2017

En 2017 las exportaciones chilenas de bienes sumaron 68.306 millones de dólares, experimentando un crecimiento de 13% con respecto a 2016, según un informe del Departamento Estudios Direcon -ProChile, con cifras del Banco Central.

Los embarques de cobre representaron casi la mitad de los envíos (49,1%), creciendo 21% en comparación a 2016. Esta alza se vio impulsada, principalmente, por el 27% de aumento anual del precio de la libra del metal rojo.

El resto de los envíos correspondió a productos No Cobre, los que incrementaron sus embarques al extranjero 5% en relación al año precedente. Este positivo desempeño fue coronado con un récord en las ventas al exterior de productos como el vino, que superó, por primera vez, la barrera de los dos mil millones de dólares en envíos.

“Diversos envíos de frutas chilenas marcaron un récord histórico en 2017, alcanzando su máximo valor exportado, destacando las nueces (US$ 463 millones); paltas frescas (US$ 457 millones); limones frescos (US$ 114 millones); mandarinas frescas (US$ 88 millones); naranjas frescas (US$ 64 millones) y frutillas congeladas (US$ 49 millones)”, dijo el director de ProChile, Alejandro Buvinic.

En los últimos 15 años, el valor de los envíos prácticamente se triplicó, pasando de operaciones por US$ 21.651 millones en 2003 a US$ 68.306 millones en 2017.

Respecto de los principales socios comerciales, China continúa liderando el ranking del intercambio comercial, tras concentrar 26% del comercio exterior, seguido por Estados Unidos, con 16,2%, y la Unión Europea con una participación de 13,8%.

En el caso de nuestra región, Mercosur, Alianza del Pacífico, Ecuador y Bolivia representan 19% del comercio total.