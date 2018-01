Recoleta presenta su nueva revolución: la inmobiliaria popular

Según un reporte de la Cámara Chilena de la Construcción de noviembre, en Chile existe un déficit habitacional que alcanza las 507.716 nuevas viviendas, que cubriría la necesidad de 1,5 millones de personas.

Solo en Recoleta, una de cada cuatro familias se encuentra en situación de allegamiento, lo que corresponde a un 14,7%, que requiere una solución habitacional. Y es precisamente esta comuna la que vuelve a innovar, esta vez con una “inmobiliaria popular”.

Luego de haber creado la farmacia y la óptica popular, la municipalidad a cargo del alcalde Daniel Jadue ahora presenta esta iniciativa que busca resolver “una demanda no resuelta por el mercado ni por el Estado central, que viene de la ciudadanía y a la cual hay que responder de alguna manera para no seguir teniendo los problemas que tenemos”.

El proyecto consiste en que el municipio se convierte en un agente inmobiliario y mediante subsidios habitacionales financiará la construcción de 38 departamentos de 55 metros cuadrados. Cada uno con tres dormitorios, living, comedor, cocina y baño, además de una bodega.

“Hay una cantidad increíble de gente que hoy día no se puede convertir en propietario de viviendas ni a tráves del mercado ni a través de subsidios porque no califican, hay una cantidad increíble de gente que no puede optar a un arriendo a precio justo porque el mercado inmobiliario es abusador”, afirma edil

Estas viviendas serán arrendadas a familias vulnerables de la comuna, las que tendrán que pagar un arriendo que Jadue llama “justo”, que se traduce en 25% de sus ingresos mensuales.

Cómo se gestó el proyecto

“Convencimos al Minvu que nos pasara el terreno, el Serviu que incorporara esta posibilidad. Esto fue madurando, nos demoramos tres años en convencer a todos los actores”, cuenta Jadue.

Comenta que cuando el Ministerio de Vivienda hizo el llamado de los subsidios, lo hizo para “todos los municipios de Chile y también lo hace abierto a todas las corporaciones y fundaciones privadas y los únicos que llegamos somos nosotros”.

Añade entusiasmado que este es un proyecto, que cual fue diseñado por el Premio Nacional de Arquitectura, Juan Sabbagh,“dará mucho que hablar por la calidad espacial, arquitectónica y urbana que va a entregar”.

Los primeros pisos de este “condominio popular” serán destinados a adultos mayores y también al equipamiento comunitario, de igual forma contará con espacios de juegos y huertos comunitarios. Se espera que esté listo para marzo del próximo año. Mientras, en la municipalidad ya evalúan avanzar en más proyectos, incluyendo viviendas colectivas para inmigrantes.

Consultados si ya están evaluando otras áreas, más allá de la farmacia, óptica e inmobiliaria, para seguir creciendo con su propuesta popular, desde la municipalidad afirman que se anunciarán en su momento.