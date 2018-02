Los chilenos ahorran poco y por obligación

El chileno no es muy de ahorrar que digamos, y más encima la mayor parte del ingreso que percibe, lo pone a resguardo no por voluntad propia.

Este miércoles, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) presentó el primer Informe de Ahorro a Plazo, que da cuenta de los anterior, al hacer una radiografía del ahorro que mantienen las personas en bancos y cooperativas de ahorro y crédito que son fiscalizadas por esta entidad.

A 2016, la mediana de la tasa de ahorro en la Ocde es de 11,21%, la que registran los chilenos no alcanza los dos dígitos: llega al 8,94%, de la cual 94% es de tipo previsional y por ello, es obligatorio.

Y si bien, el reporte da cuenta de la existencia de más de 17 millones de cuentas suscritas, el 20% presentan saldo cero a diciembre de 2016, es decir, están inactivas.

Otro dato no menor es que los que sí tienen dinero, registran una mediana de saldo que bordea apenas los $25 mil, que es el monto representativo, debido a que al ordenar todas las cifras de menor a mayor, esta cifra está al medio. En tanto, el saldo promedio alcanza a $2,49 millones.

“Hoy tenemos una sociedad bastante concentrada en el crédito, pero también debiéramos combinarlo con un esfuerzo adicional de ahorro”, expresó el superintendente Eric Parrado durante la presentación del informe.

Para Sergio Tricio, gerente general de Ruvix, precisamente el factor previsional es un elemento no menor. “Nosotros tenemos un sistema de pensiones basado en el ahorro individual, a diferencia de varios miembros Ocde, lo que a mi juicio, también termina afectando el ahorro individual, porque en cierta medida ya se está realizando”. Aunque, de todas formas considera que se debería aumentar las tasas de ahorro a niveles de 10%.

Por otro lado, Parrado apela a una falta de alternativas que ofrecen las instituciones para que la gente se decida a ahorrar. “Si uno revisa los productos que son atractivos hay mucho por el lado del crédito, pero no tanto por el ahorro”, remarcó.

Algo distinto opina Javier Irarrázaval, académico Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián (USS), quien sostiene que “la razón de que los chilenos no ahorren está en que no tienen la educación financiera o el ingreso suficientes, y no en que no existan instrumentos financieros variados”.

Diferentes formas de ahorrar

El reporte de la Sbif revela la falta de diversificación en la forma en que las personas ahorran, ya que 70% de la población tiene sus ahorros en solo un instrumento, lo que para el académico de la USS, “quizás es reflejo de una sociedad aversa al riesgo, que no quiere complejizar sus inversiones, porque una mayor rentabilidad implica un mayor riesgo”.

Por otro lado, Tricio resalta que este informe no toma en cuenta otras formas para reunir dinero como las AFP a través de la cuenta 2 o el APV, ni a las Administradoras Generales de Fondos (AGF), ni las compañías de seguro, “por lo tanto, falta mucha información para hacernos una idea completa del panorama de ahorro en Chile”.