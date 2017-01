Cómo se maquinó el escandaloso informe sobre Trump y los rusos

Parece que todo lo que hace Donald Trump es “a lo grande”: aún no vive en la Casa Blanca y ya protagoniza su primer gran escándalo en la presidencia, gracias a la polémica por el falso informe sobre sus vínculos con el Kremlin, que propuso chantajearlo a tal grado que pudiese poner en juego su mandato. Documento que el mismo presidente electo calificó como “falso”, situación que, según sus declaraciones, lo hace sentir atacado como estuviera en la Alemania nazi.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017