Modelo desfigurada con ácido en Italia entregó detalles de la brutal agresión

Revisa también: Conmoción en Italia por ataque a modelo: ex novio le desfiguró el rostro con ácido

El ataque a la modelo italiana Gessica Notaro no dejó a nadie indiferente ni en su país ni en el mundo. Tras salir de su estado de gravedad, la joven de 28 años entregó detalles del ataque con ácido que le propinó su ex pareja, y que aún la tiene recuperándose de sus lesiones.

Según reproduce Il Giornale, la joven finalista en el Miss Italia 2007 comentó lo ocurrido el pasado 10 de enero en la ciudad de Cabo Verde.

Gessica relata que su ex pareja, Edson Tavares la estaba esperando afuera de su casa. “Llegué a mi casa acompañada de mi novio, me acerqué a la reja y nos despedimos. regresé a la puerta y mientras estaba abriendo, de repente encontré a Eddy, mi ex”, cuenta desde su cama en el departamento de quemaduras del hospital en el que se encuentra internada.

Reproducción Facebook

“Lo vi, vi a a Eddy que tenía una botella de plástico en la mano y que estaba vestido de negro. No dijo ninguna palabra, me lanzó un líquido y huyó. Yo lo perseguí por unos metros gritando de dolor, mi rostro se estaba quemando y ya no lograba ver bien”, contó la joven.

La ex modelo cuenta que como pudo tomó su teléfono y llamó a su padre para decirle ‘Eddy me tiró ácido’ y de ahí llegué al hospital”, agrega.

El atacante, que se encuentra detenido, ha negado ser responsable de los hechos, sin embargo la policía encontró en su departamento siete paquetes con fluido hidráulico, el elemento que fue rociado sobre la joven.

En su relato, la joven cuenta que el día del ataque su ex novio se comunicó con su madre en al menos dos ocasiones para decirle que necesitaba ver a Gessica. En una de las ocasiones le preguntó a donde podría encontrarla y si iba a estar esa noche en su casa.

El pronóstico de Gessica es aún reservado, aunque los médicos están trabajando para lograr salvar su ojo izquierdo, el que se encuentra más afectado por el líquido corrosivo.