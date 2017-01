El concurso de la NASA que busca usar desperdicios de astronautas para construir base en Marte

La NASA lanzó un reto a través de las redes sociales para convocar a todos los creativos que estén dispuestos a aventurarse en la creación de un habitáculo para las futuras exploraciones tripuladas a Marte.

La idea es que los emprendedores sean capaces de ayudar a dar solución a la oficina espacial estadounidense a la construcción de un hábitat, utilizando una impresora 3D que se nutra de los desechos de los astronautas que participen de la misión.

El desafío presenta varias etapas y la primera ya está zanjada. En septiembre del 2015, se entregaron US$50 mil para desarrollar una técnica de conceptos arquitectónicos aprovechando las capacidades de impresión en 3D.

La segunda etapa estará abierta hasta el 31 de febrero de este año-para la inscripción de los equipos participantes- y lo que la NASA persigue es demostrar que es posible crear un sistema de reciclado de materiales estructurales y desperdicios de los astronautas para la construcción del habitáculo.

En esta etapa el premio es de US$2,5 millones y de acuerdo con la Bradley University, socio de la NASA en el concurso, “el reciclaje de la paz puede ser la clave para la construcción en Marte”.

Tras la inscripción, los equipos deben entregar hasta el 31 de marzo la primera parte del proyecto y hasta el 31 de mayo la segunda parte. La última parte del concurso enfrentará a los finalistas entre el 24 y 27 de agosto para definir al ganador.

Space recycling may be a key to building on Mars. We want ideas as part of a $2.5m 3D printed habitat competition: https://t.co/ckpq63DEfF pic.twitter.com/9u5ISUSvMV

— NASA (@NASA) January 10, 2017