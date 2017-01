Miss Helsinki 2017 causa polémica en Finlandia “por fea”

Una polémica se ha tomado las redes sociales en Helsinki, luego que los finlandeses criticaran a la nueva ganadora del concurso de belleza “Miss Helsinki 2017”, a quien la encontraron fea.

El concurso fue celebrado el fin de semana recién pasado y el triunfo se lo adjudicó Sephora Ikalaba, una joven inmigrante nigeriana de 19 años.

La victoria de la joven por sobre el resto de las competidoras generó un fuerte debate en las redes sociales, donde los seguidores del concurso cuestionaron la decisión de los jueces.

En su mayoría las críticas apuntaban a la falta de belleza de la ganadora y el hecho de no haber nacido en Finlandia.

“Ni siquiera es lo suficientemente bonita para ganar un concurso de belleza en Nigeria.. ¡para hombres! Esta foto lo dice todo”, comentó uno de los enojados internautas por el resultado del concurso.

Este tipo de comentarios se repitieron en las redes sociales incluso algunos medios fueron irónicos al referirse al triunfo de la joven. La Revista Online Magazine publicó la información del concurso afirmando “Bienvenida a Finlandia… Miss Helsinki 2017, una clásica belleza nórdica”.

Call me racist but Miss Helsinki 2017 is literally one of the ugliest woman I ever saw win a beauty pageant. #PoliticalCorrectness pic.twitter.com/85PZYTcLaO

— Chia Zheng Bok (@Boksquare) January 8, 2017