Revelan el maltrato del que son víctimas animales que participaron en “Harry Potter” y “Game of Thrones”

La agrupación internacional por el trato ético de los animales (PETA) emitió una fuerte denuncia contra uno de los principales centros de entrenamiento de animales de Hollywood.

A través de un video, la agrupación mostró la negligencia y el maltrato del que han sido víctimas algunos de los animales que han participado en mega producciones como “Harry Potter” o “Game of Thrones”.

La denuncia fue ingresada por el organismo ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos contra la empresa Birds & Animals Unlimited (BAU) que ha arrendado animales para películas como “Piratas del Caribe” o “The Hangover”.

De acuerdo con el reporte, uno de los empleados del refugio de BAU afirmó que los animales se encuentran “enfermos y lesionados y sin la atención veterinaria adecuada. Además son dejados en recintos sucios y se les restringe la comida para que realicen los trucos para los que son entrenados”.

La firma respondió la denuncia alegando que PETA realizó una exposición “engañosa” de lo que ocurre al interior del recinto.

En la grabación del grupo por el trato ético de los animales se puede observar como uno de los búhos utilizados en la película de “Harry Potter” es mantenido en una jaula pequeña, sucia y sin alimentos a su disposición.

If you’re a fan of #HarryPotter or #GameOfThrones and care about animals, you need to see this. pic.twitter.com/Y59It8uN8s

— peta2 (@peta2) January 11, 2017