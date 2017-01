Rusia prolonga por dos años el permiso de residencia de Snowden

Las autoridades rusas prolongaron dos años el permiso de residencia del exconsultor de los servicios de inteligencia estadounidenses y revelador de secretos Edward Snowden, quien vive en Rusia desde 2013, según anunció la portavoz del ministerio ruso de Relaciones Exteriores.

“Acabamos de prolongar dos años el permiso de residencia en Rusia de Snowden”, anunció Maria Zajarova a través de redes sociales.

Hasta ahora, Snowden tenía un permiso de residencia de tres años, que obtuvo tras disfrutar de asilo por un año en Rusia.

El ex consultor de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU había huido a Rusia después de filtrar a la prensa miles de documentos que demostraban la extensa vigilancia electrónica ejercida por la inteligencia estadounidense en el mundo. Estas revelaciones provocaron fuertes tensiones entre Estados Unidos y sus aliados, incluso la decisión de las autoridades rusas de acoger a Snowden provocó conflictos con Washington.

La prolongación de su permiso de residencia tiene lugar un día después que el presidente estadounidense saliente, Barack Obama, redujese la pena de la militar Chelsea Manning, quien fue condenada a 35 años de cárcel por haber transmitido documentos confidenciales a WikiLeaks y que será liberada el 17 de mayo.

Esta decisión fue aplaudida por el propio Snowden, quien también está acusado en Estados Unidos de robo de documentos pertenecientes al Estado y espionaje, lo que podría costarle una condena de hasta 30 años de cárcel.

“En cinco meses serás libre. Gracias por todo lo que has hecho por el mundo, Chelsea”, reaccionó Snowden en Twitter. “Gracias Obama”, agregó.

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN

— Edward Snowden (@Snowden) January 17, 2017