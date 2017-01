WikiLeaks celebra la conmutación de pena de Chelsea Manning

Las reacciones por el indulto del presidente de EEUU, Barack Obama, a la ex analista de inteligencia del ejército de EEUU y fuente de WikiLeaks, Chelsea Manning, se han hecho sentir.

WikiLeaks calificó el martes de victoria el anuncio de la Casa Blanca de la liberación, de quien fuera su fuente. La organización especializada en revelación de documentos secretos publicó en su cuenta de Twitter, “VICTORIA: Obama conmuta la pena de Chelsea Manning de 35 años a 7. La fecha de liberación es a partir de ahora el 17 de mayo”.

VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https://t.co/HndsbVbRer

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, también agradeció en un tuit a quienes hicieron campaña a favor de la conmutación de pena de Manning, quien fuera condenada por revelar documentos norteamericanos clasificados.

“Gracias a todos los que hicieron campaña a favor de la clemencia a Manning. Vuestro coraje y determinación hizo posible lo imposible”, expresó Assange, citado en la cuenta Twitter de Wikileaks.

Assange: "Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning's clemency. Your courage & determination made the impossible possible."

