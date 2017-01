Los Obama dejan Washington por última vez en el helicóptero presidencial

El ya ex mandatario estadounidense Barack Obama y su esposa, la ex primera dama Michelle, dejaron hoy Washington por última vez en el helicóptero presidencial con destino a la base aérea de Andrews, desde donde volarán a Palm Springs (California) para tomarse unas vacaciones.

Los Obama fueron despedidos por el nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, y su esposa, Melania, tras la ceremonia de investidura celebrada en las escalinatas del Capitolio.

Habrá un pequeño acto de despedida en la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, donde se reunirán personal de la Casa Blanca, asesores y amigos para dar un último adiós a los Obama.

Los mandatarios salientes suelen hacer un último vuelo en el avión presidencial, que en este caso será a California, cuando ya han dejado formalmente el cargo pero, aunque el aparato es el mismo, no se le llama Air Force One, ya que esa denominación se usa únicamente cuando a bordo va el presidente en ejercicio.

Obama usó por última vez el Air Force One como presidente el pasado 10 de enero para volar a Chicago, donde dio su discurso de despedida.

Por su parte, el ya ex vicepresidente Joseph Biden y su esposa, Jill, están regresando a su casa de Delaware en tren.

En su etapa como senador, Biden solía tomar el tren cada noche para regresar a Delaware y estar con sus hijos.