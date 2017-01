Traspaso de poder en Twitter: Obama entrega cuenta oficial @POTUS a Trump

En Washington, el traspaso de poder se hace también en Twitter.

En el momento en que Donald Trump prestó juramento el viernes, la cuenta @POTUS (siglas de “President of the United States”), utilizada hasta ese momento por Barack Obama, fue transferida a su sucesor republicano, el presidente 45° de la historia estadounidense.

El contador del número de tuits fue puesto en cero aunque no el número de seguidores. El objetivo del ejecutivo era inicialmente conservar el total de seguidores (más de 13 millones) pero, por razones desconocidas, esta cifra ascendía poco rato después del juramento apenas a más de 4 millones.

Una nueva cuenta, @POTUS44, reúne todos los tuits enviados por Obama (cerca de 350) que serán archivados.

La misma lógica se aplica a las cuentas de la primera dama Michelle Obama (@FLOTUS), del vicepresidente Joe Biden (@VP) e incluso del portavoz del ejecutivo Josh Earnest (@PressSec).

Por ahora, el nuevo presidente parece decidido a continuar utilizando su cuenta personal @realDonaldTrump (más de 20 millones de seguidores) desde la cual han sido enviados una ráfaga de tuits desde que concluyó su discurso de investidura en el Capitolio.