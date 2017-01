Científicos contra Trump abren cuentas alternativas en Twitter

Miembros de la comunidad científica de Estados Unidos están tomando caminos alternativos para evitar la censura y expresar sus opiniones, a modo de resistencia al gobierno de Donald Trump y ¿Cómo? a través de la red social más recurrida por el presidente, Twitter.

Así lo han hecho algunos miembros de la Nasa, del Servicio Nacional de Parque y de la Agencia Medio Ambiental, quienes estarían disconformes con el nuevo gobierno que ha eliminado de las páginas oficiales las referencias al cambio climático.

En cuestión de horas la cuenta @rogueNASA ha logrado sumar más de 271.000 seguidores. En uno de sus primeros tuits, la cuenta alternativa de la institución publicó que “No podemos permitir que el Sr. Trump silencie a la comunidad científica. Necesitamos investigación revisada, basada en evidencia ahora más que nunca”.

We cannot allow Mr. Trump to silence the scientific community. We need peer-reviewed, evidence-based research MORE THAN EVER now.

— Rogue NASA (@RogueNASA) January 25, 2017