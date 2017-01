Peña Nieto no asistirá a reunión en la Casa Blanca

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó a través de su cuenta de Twitter que “no asistiré a la reunión de trabajo programa para el próximo martes con el @POTUS”, refiriéndose al mandatario de la Casa Blanca.

La decisión del jefe de Estado mexicano se debe al conflicto que supone la firma del decreto que autoriza destinar fondos para la construcción del muro fronterizo entre su país y Estados Unidos, medida que fue caballo de batalla durante toda la campaña presidencial de Donald Trump, quien lo amenazó diciendo que si México no pagaba el muro, era mejor que el mandatario no asistiera a la reunión prevista para el 31 de enero en Washington.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017