May: "Trabajaremos para hacer una relación muy fuerte"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a la jefa de Gobierno británica, Theresa May.

La primera ministra del Reino Unido enfatizó que “la relación de defensa entre ambos países es la más amplia, más profunda y más avanzada”, y explicó que durante la reunión, el presidente estadounidense prometió apoyar “100%” a la alianza atlántica OTAN.

Respecto a las sanciones hacia Rusia, May sostiene deben continuar mientras que Trump afirma que “es muy pronto” para hablar de aliviar sanciones a Rusia.

En relación a México, el mandatario respondió que ama a los mexicanos, que mantiene buenas relaciones con el presidente Enrique Peña Nieto, pero que no va aguantar que la gente de Estados Unidos no tenga trabajo, Trump no permitirá que”mis país se destruya, voy a negociar buenos tratos,lo que sea lo mejor para nosotros”, “yo represento a la gente de Estados Unidos y mientras los represente a ellos, no vamos a perder en nuestro país”.

Cuando fue preguntada por el “Brexit”, Trump respondió que era predecible que eso pasara, porque la gente no estaba teniendo control en su país, “Pienso que es algo muy bueno para ustedes, para decidir la gente que ustedes quieran dentro de sus fronteros, haciendo lo que ustedes quieran y donde ustedes quieran”.