Cuenta oficial de Twitter reaccionó contra medida de Trump por inmigrantes musulmanes

La cuenta oficial de la red social Twitter reaccionó contra la medida adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para limitar temporalmente la entrada de ciudadanos provenientes de siete países, en su mayoría musulmanes.

“Twitter está construido por inmigrantes de todas las religiones. Estamos con y por ellos siempre”, escribió la empresa en su red social.

Twitter is built by immigrants of all religions. We stand for and with them, always.

— Twitter (@Twitter) January 29, 2017