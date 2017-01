El "Trump argentino" propone construir un muro con Bolivia

Alfredo Olmedo, diputado de la provincia argentina de Salta, apoya la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro entre ese país y México. Pero va más allá, porque incluso ha sugerido a los argentinos edificar un muro en la frontera entre Argentina y Bolivia.

Así lo hizo durante una mesa de debate del canal C5N, donde Olmedo detalló que conoce “muy bien” el límite norte de Argentina, asegurando que “hay que hacer un muro” y le recomendó al periodista y moderador del programa, Roberto Funes Ugarte: “usted no le tenga miedo”. E insite: “si no quieren hacer un muro material, que sea un muro virtual. Pero que no pueda pasar por cualquier lado. Hoy pasa más gente por afuera del control que por el control” aseguró.

Ante estas declaraciones, el comunicador aseguró que se sentía “asustado” por esas palabras y definió a Olmedo como “el Trump argentino”. A lo que el diputado respondió: “no tenga duda” y confirmó que “estoy de acuerdo 100 %” con esa idea del presidente estadounidense.

-“Si hay un delincuente se tendrá que volver a su casa”

Para defender su propuesta, explicó que ya existen muros. “En Ezeiza no se puede salir a la pista y subirse a un avión, hay muros. Pero en la frontera con Bolivia no tenemos lanchas que controla el río, los radares que controlen los aviones, los aviones que sobrevuelen la zona” criticó el salteño, con lo cual hay cientos de kilómetros donde “usted puede pasar donde quiera”: “por eso pasa la droga, por eso pasa la trata de personas, por eso pasan las cosas que pasan”.

En un intento por alivianar sus declaraciones, Olmedo djjo que el pueblo boliviano es muy trabajador y lo respeta mucho, pero que el delincuente se quede del otro lado.

“El pueblo boliviano es un pueblo muy trabajador y lo respeto mucho, pero el delincuente que quede del otro lado’, aseveró.”

“Si hay un delincuente que entró de Colombia, Paraguay, del lado que sea, se tendrá que volver a su casa, por qué encima lo tenemos que mantener en la cárcel”, agregó el legislador por Salta Somos Todos.

También reprochó el poco control fronterizo con Chile y Uruguay, “agarrás una lancha y cruzás el río, nadie te dice nada”.

Respecto a este tema, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , defendió los cambios en la política migratoria que impulsa el gobierno de Mauricio Macri para combatir el narcotráfico y el contrabando en una entrevista con el diario El Tribuno, de Salta.

El presidente argentino, Mauricio Macri, firmó ayer un decreto para agilizar la deportación de extranjeros que ingresaron de forma ilegal y para quienes estén vinculados con la comisión de delitos.