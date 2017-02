Tras nominación de Trump: ¿Cómo funciona y quiénes integran la Corte Suprema de EEUU?

Luego de la nominación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Congreso debe confirmar su decisión: Neil Gorsuch ocuparía en la Suprema Corte la vacante que dejó el magistrado ultra conservador Antonin Scalia, quien falleció en febrero del año pasado dejando al tribunal con apenas ocho togados.

A los 49 años, el juez Gorsuch es el candidato más joven a la Corte Suprema en 25 años, lo que subraya su potencial para implementar importantes decisiones por décadas. Al elegirlo, Trump se decantó por una figura confiable y conservadora que sigue la tradición del ultra conservador y Scalia.

Los nueve de la Corte

La Corte Suprema de Estados Unidos está formada por nueve jueces designados por el presidente de la república para un mandato de por vida, aunque deben ser posteriormente confirmados por el Senado.

Los integrantes de la Corte Suprema estadounidense pueden jubilarse, si lo desean, al llegar a los 70 años. Sin embargo, Gorsuch ocupará la vacante que dejó el magistrado ultra conservador Antonin Scalia, quien falleció a sus 79 años en febrero del año pasado, dejando al tribunal con apenas ocho togados, cuatro de ellos progresistas o moderados y cuatro abiertamente conservadores.

Si es confirmado, Gorsuch restablecería una división más pareja entre liberales y conservadores en la corte: con él sumarían cinco magistrados conservadores, contra cinco jueces de tendencia progresista. Sin embargo, el juez de 80 años, Anthony Kennedy, suele votar con ambos bandos, y tras la nominación de Trump conservaría el poder de desempatar.

¿Quiénes conforman el área “progresista” de la corte?

Elena Kagan. AFP

Elena Kagan: ingresó a la Corte Suprema el 7 de agosto de 2010

Se graduó en 1977 en la Hunter College High School, obteniendo luego un Bachelor en Arte en la Universidad de Princeton en 1981 y cinco años después un Doctorado en la escuela de Leyes de Harvard. A lo largo de su carrera ha sido profesora de Derecho en la Universidad de Chicago, profesora de Derecho en la cátedra Charles Hamilton Houston en la Universidad de Harvard y editora supervisora de la Harvard Law Review.

Cuando fue decana en Harvard mostró su oposición a la política conocida como “Don’t ask, Don’t tell” (No preguntes. No lo digas), promulgada en 1993, la que toleraba la participación de los homosexuales en las Fuerzas Armadas cuando no revelaran su orientación sexual, y que fue posteriormente derogada en 2011.

Elena Kagan. AFP

Sonia Sotomayor: ingresó a la Corte Suprema el 8 de agosto de 2009.

Elena es hija de padres puertorriqueños, nacida en el Bronx, Nueva York. Como estudiante en la Universidad de Princeton, peleó por la inclusión de más estudiantes y docentes latinos. Luego de cursar derecho en Yale, se convirtió en fiscal en Nueva York y más adelante fue nominada al Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones. Ingresó a la Suprema Corte por nominación de Obama.

Sotomayor es la primera magistrada de raíces hispanas, suele votar junto al bloque liberal y representa una de las caras de la corte más conocidas por el público general. Su autobiografía integró la lista de los libros más vendidos del diario The New York Times, apareció dos veces en el programa infantil “Plaza Sésamo” y ayudó a dejar caer la famosa bola en Times Square durante la víspera de Año Nuevo de 2013.

Stephen Breyer. AFP

Stephen Breyer: ingresó a la Corte Suprema el 3 de agosto de 1994.

De padre abogado y madre política, Breyer creció en San Francisco y asistió a las universidades de Standford y Harvard. Trabajó como asesor en el Congreso e incluso fue fiscal especial adjunto en el famoso caso Watergate. Fue nominado por el presidente Bill Clinton.

Breyer, quien pertenece al bloque liberal, considera que la corte debe considerar la historia de las leyes, la intención del Congreso y las consecuencias de sus decisiones. Cree profundamente en el gobierno y los procesos gubernamentales.

Ruth Bader Ginsburg. AFP

Ruth Bader Ginsburg: ingresó a la Corte Suprema el 10 de agosto de 1993.

Neoyorquina, estudió en Cornell y en la Facultad de Derecho de Columbia. Durante su carrera litigando y enseñando se especializó en los derechos de la mujer e incluso fundó el primer periódico de derecho centrado en el tema. Fue nominada por Bill Clinton.

Por ser la representante del ala izquierda que lleva más tiempo en la corte, Ginsburg suele estar a cargo de asignar disensos en casos de alta controversia. Cuenta con una base de seguidores entre el gran público y hasta tiene un grupo de fans en internet, llamado Notorious RGB. Se la suele catalogar como “el último ejemplo de la vieja guardia del liberalismo”.

¿Quiénes conforman el área “conservadora” de la corte?

John Roberts. AFP

John Roberts: ingresó a la Corte Suprema el 29 de setiembre de 2005.

Nació en Nueva York pero fue criado en Indiana. Estudió Derecho en Harvard y pasó varios años como abogado de la administración Reagan antes de ingresar al ejercicio privado de la profesión, donde fue uno de los asesores legales George W. Bush. Fue nominado por dicho presidente.

Este juez del ala conservadora es el tercer presidente más joven de la historia de la corte y confirmado a los 50 años. En el período pasado, más de la mitad de los casos se decidieron por unanimidad, algo que muchos analistas de la corte citan como parte de la voluntad de Roberts de fomentar los acuerdos.

Samuel Alito. AFP

Samuel Alito: ingresó a la Corte Suprema el 31 de enero de 2006.

Creció en una familia de inmigrantes italianos en Nueva Jersey. Tras estudiar en las universidades de Princeton y Yale, sirvió en el Departamento de Justicia durante la presidenica de Ronald Reagan. El presidente George Bush padre lo nominó para el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones en 1990, puesto donde permaneció hasta que George Bush hijo lo postuló para la Corte Suprema.

Es un juez conservador, pero no tanto como Thomas y el fallecido Scalia. No siempre interviene en los juicios orales, pero sus preguntas suelen ser agudas, orientadas a deconstruir la lógica de un argumento.

Clarence Thomas. AFP

Clarence Thomas: ingresó a la Corte Suprema el 23 de octubre de 1991.

Nació en un pequeño pueblo en Georgia y estudió Derecho en Yale. Trabajó el gobierno de Misuri y en Washington DC antes de ser elegido presidente de la Comisión de Igualdad en el Empleo, una agencia que responde a las demandas por discriminación en el trabajo. Fue nominado por George H. W. Bush a la relativamente joven edad de 43 años.

Este conservador tiene un profundo respeto por las decisiones judiciales. Su influencia suele pesar en decisiones difíciles en áreas que no tienen mucha prensa, como la propiedad intelectual. En la corte sustituyó al primer juez afroamericano y sigue siendo el único del organismo.

Anthony Kennedy. AFP

Anthony Kennedy: ingresó a la Corte Suprema el 18 de febrero de 1988.

El californiano criado en una familia de abogados asistió a la Universidad de Stanford y a la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, para luego hacerse cargo del estudio jurídico de su padre. Trabajó con el entonces gobernador de California Ronald Reagan, quien lo recomendó como juez de apelaciones y, ya como presidente, lo nominó a la Corte Suprema.

Suele tener el voto del desempate en la corte ya que, a pesar de ser un conservador, se ha inclinado por el bloque liberal en numerosas oportunidades como en la decisión sobre el matrimonio gay de 2015. El principio rector de muchas de estas decisiones es si las leyes permiten la “dignidad”.

Decidir sobre el aborto, por ejemplo

Como en muchos países, la corte es la más alta instancia judicial de Estados Unidos y tiene como tarea esencial velar por la constitucionalidad de las leyes.

Implementada en 1789, la Corte Suprema estadounidense tiene su sede en un imponente edificio con columnas de mármol situado frente al Capitolio.

Es en ese escenario que la Corte se manifiesta sobre temas fundamentales, como el derecho al aborto, derechos de las minorías, casamiento homosexual, discriminación racial, vigencia de la pena de muerte o posesión de armas de fuego, entre otras.

La Corte Suprema es la única corte establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Todos los demás tribunales han sido creados por el poder ejecutivo. La máxima instancia jurídica posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federal y estatales. Sus decisiones no son apelables.