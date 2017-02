Schwarzenegger le responde a Trump: "¿Por qué no intercambiamos nuestros trabajos?"

Luego que Donald Trump bromeara sobre los bajos números de audiencia que Arnold Schwarzenegger tuvo cuando reemplazó al ahora presidente de Estados Unidos en el programa televisivo The Apprentice, el ex gobernador de California le respondió en un video por Twitter, pidiéndole a Trump cambiar de trabajos.

“Hey Donald, tengo una gran idea, ¿por qué no cambiamos de trabajo? Tomas la televisión porque eres tan experto en calificaciones y yo me hago cargo de tu trabajo, y la gente finalmente podrá dormir cómodamente otra vez”, expresó en su video.

Esto, luego que Trump pidiera orar por Schwarzenegger en el desayuno anual de Oración Nacional, una reunión bipartidista a la que desde hace décadas asisten todos los presidentes.

“Tuvimos tremendo éxito en The Apprentice, cuando me presenté a la presidencia tuve que abandonar el programa, y supe que lo estaba haciendo y contrataron a una gran gran estrella de cine, Arnold Schwarzenegger, para tomar mi lugar, y sabemos lo que resultó. Las audiencias bajaron, ha sido un desastre total, y Mark nunca, nunca apostará contra Trump… entonces quiero rezar por Arnold si podemos y por esas audiencias, ¿De acuerdo?”, argumentó Trump durante el desayuno.

WATCH: At Nat'l Prayer Breakfast, Pres. Trump discusses 'The Apprentice' and ratings; asks for prayers for Schwarzenegger's "disaster." pic.twitter.com/aW0lWK69mf

— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) February 2, 2017