La asesora de Trump inventa un ataque terrorista para justificar el veto migratorio del presidente

Kellyanne Conway, asesora del presidente Donald Trump y quien el mes pasado se tornó famosa por su defensa de los “hechos alternativos” para defender a su jefe, justificó este viernes el veto a refugiados iraquíes apoyándose en una “masacre” que nunca ocurrió.

Conway ofreció una entrevista a la red de televisión MSNBC en que sostuvo que la nueva política de Trump para refugiados es similar a la que había adoptado el ex presidente Barack Obama en 2011 contra personas iraquíes.

Sin embargo, es posible que la “masacre” no haya sido cubierta por la prensa porque nunca ocurrió.

Daniel Pike, director del diario local de aquella época, el “Bowling Green Daily News” ha tuiteado con humor: “No pudimos cubrir la masacre de Bowling porque no ocurrió, pero este diario ha escrito casi 100 artículos sobre este caso”.

We couldn't cover the Bowling Green Massacre because it didn't happen, but this newspaper has written close to 100 stories about that case.