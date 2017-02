EEUU impone nuevas sanciones a Irán luego de prueba de misil

La administración del presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones a Irán por su programa de misiles balísticos, días después de una prueba que provocó el disgusto de Washington.

Las nuevas sanciones, no relacionadas con el programa nuclear de Teherán, afectan a 25 personas o entidades sospechosas de haber aportado un apoyo logístico para los misiles balísticos iraníes, señala el departamento del Tesoro en un comunicado.

Esta nueva serie de sanciones fue revelada luego que el país liderado por Trump acabara de advertir a Irán por haber realizado el domingo un ensayo de misil. Teherán había denunciado estas amenazas como “sin fundamento, repetidas y provocadoras”.

“Irán juega con fuego. No se dan cuenta de lo ‘amable’ que fue el presidente Obama con ellos. ¡No yo!”, tuiteó el nuevo presidente estadounidense.

Iran is playing with fire – they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017