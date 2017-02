Trump en defensa de Putin: "Hay muchos asesinos, ¿crees que nuestro país es tan inocente?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió nuevamente a Vladimir Putin ante la opinión pública estadounidense, demostrando que no renunciaba a encontrar acuerdos con su homólogo ruso sobre temas internacionales.

Los combates entre las fuerzas ucranianas y separatistas prorrusas en el este de Ucrania se intensificaron y llevaron esta semana a la administración estadounidense a criticar a Moscú y prometer el mantenimiento de las sanciones internacionales contra Rusia.

Pero el domingo, en una entrevista difundida por Fox News antes del muy popular Superbowl, Trump defendió nuevamente su voluntad de mejorar las relaciones con Putin.

“Lo respeto”, pero “eso no quiere decir que vaya a entenderme con él”, dijo el mandatario.

WATCH IN FULL: @oreillyfactor's exclusive #SuperBowl interview with President @realDonaldTrump tonight at 10pm ET on the #FoxReport pic.twitter.com/yHNBkX37TK