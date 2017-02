Trump dice que sondeos negativos sobre veto migratorio "son noticias falsas"

El presidente de EEUU., Donald Trump, dijo hoy que todos los “sondeos negativos” sobre su polémico veto migratorio a todos los refugiados y a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana “son noticias falsas”.

“Todos los sondeos negativos son noticias falsas, igual que los sondeos de (las cadenas) CNN, ABC y NBC en la elección. Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y escrutinio extremo”, sostuvo Trump en su cuenta personal de Twitter.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017