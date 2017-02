Vocera estudiantil a Maduro: "Mis compañeros se desmayan de hambre"

La crítica situación que vive Venezuela quedó expuesta este domingo en el programa del presidente Nicolás Maduro , “Los domingos con Maduro”, la nueva versión del famoso “Aló, presidente” de su predecesor, Hugo Chávez,que se trasmite en cadena nacional.

Una estudiante de 16 años, llamada Dulvi Tabarquino tomó la palabra, y aprovechó su intervención para hacer públicas las carencias que tiene su centro de estudios ante el mandatario, pero lo más dramático de su participación fue la siguiente frase: “Muchos estudiantes se han desmayado en el Liceo por no tener el comedor”, relató la joven, quien comentó que en la escuela no tienen desayuno ni almuerzo.

“Tenemos problemas con la infraestructura, nos han robado muchas veces, no tenemos portón (…). También necesitamos comedor, porque tenemos 450 estudiantes que no tenemos ni desayuno, ni almuerzo en el liceo”, “tenemos 450 estudiantes sin comida porque hace dos años nos suspendieron el sistema de comedor y no hemos obtenido respuesta”, expuso la joven que cursa el 5 año en el liceo Benito Canónico de Guarenas.

A lo que Maduro contestó: “¿Y qué han hecho ustedes? No se pueden quedar solo en la solicitud. Ustedes deben ir a la calle a conquistar sus derechos”.

Los venezolanos consideran el desabastecimiento de alimentos como el principal problema del país, según la última encuesta de Datanálisis, por delante del alto costo de la vida y de la inseguridad.

El presidente envió al liceo a uno de sus viceministros y exigió un informe, mientras se lamentaba que fuera necesaria su presencia para saber “esa verdad”,

“Lo que lamento es que ella haya tenido que venir hasta acá para yo saber esa verdad”, respondió.