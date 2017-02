Amnistía Internacional denuncia miles de ahorcamientos en una cárcel siria

Amnistía Internacional acusó este martes al gobierno sirio de haber ahorcado en secreto a hasta 13.000 personas a lo largo de cinco años en una cárcel cercana a Damasco, como parte de una “política de exterminio”.

Las personas ejecutadas entre 2011 y 2015 en la prisión de Saydnaya eran en su mayoría civiles que se oponían al gobierno del presidente Bashar al Asad, afirmó Amnistía Internacional a dos semanas del inicio de las negociaciones de paz de Ginebra.

El informe “Matadero humano: ahorcamientos y exterminio masivo en la prisión de Saydnaya” se basa en entrevistas con 84 testigos, incluyendo guardias, detenidos y jueces.

“I didn’t see people – I saw worms, all mixed together. I couldn’t stand on both feet; not enough space.” #Saydnaya https://t.co/PiKB6SMSkM pic.twitter.com/2Ffhe5jfT3

