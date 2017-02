Senado de EEUU confirma a Betsy DeVos como secretaria de educación

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes el polémico nombramiento de Betsy DeVos para dirigir el Departamento de Educación, una multimillonaria que apuesta por un sistema alternativo al público, tras una histórica votación que requirió la intervención del vicepresidente.

La Cámara Alta del Congreso, totalmente polarizada ante esta nominación, quedó trabada con 50 votos a favor y 50 en contra.

El desempate fue posible gracias a la intervención del vicepresidente Mike Pence, cuyo apoyo permitió la mayoría de sufragios. Es la primera vez en la historia que un vicepresidente vota para confirmar un nombramiento, una acción poco común pero que permite la Constitución en caso de igualdad.

“El vicepresidente vota por la afirmativa y la nominación está confirmada”, expresó Pence al dirimir la cuestión.

I appreciate the Senate's diligence & am honored to serve as @usedgov Secretary. Let's improve options & outcomes for all US students.

— Betsy DeVos (@BetsyDeVos) February 7, 2017