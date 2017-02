Trump insinúa que la justicia está politizada al defender su veto migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la justicia del país estaría “politizada” en el tratamiento por el veto migratorio contra los refugiados y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, el que ha sido suspendido temporalmente a la espera del fallo de una corte de apelaciones.

En tanto, tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), estudian la petición del Gobierno de restituir el veto migratorio de Trump, suspendido desde hace cuatro días por orden de un juez federal desde el pasado viernes.

Además, en su cuenta personal de Twitter, el mandatario expresó que “Si Estados Unidos no gana este caso como debería ser obviamente, nunca podremos tener la seguridad a la que estamos autorizados. ¡Política!”

If the U.S. does not win this case as it so obviously should, we can never have the security and safety to which we are entitled. Politics!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de febrero de 2017