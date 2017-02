Juez elegido por Trump para el Tribunal Supremo critica al mandatario por dichos contra la justicia

El magistrado que el presidente de Estados Unidos ha nominado para ocupar la vacante que existe desde hace un año en el Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, criticó la actitud de Donald Trump hacia el juez federal de Seattle, James Robart, responsable del bloqueo al decreto que prohíbe la entrada de ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana.

En una conversación con el senador demócrata, Richard Blumenthal, Gorsuch catalogó como desalentador y desmoralizador el tuit del presidente estadounidense en el que se burla del juez que suspendió la aplicación de su decreto anti inmigración.

El mandatario se refirió a Robart como un “supuesto juez” y expresó que su opinión sobre el decreto es ridícula y se revocará.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017