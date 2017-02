Los 10 líderes latinoamericanos involucrados en la mayor red de sobornos de la región

Nadie jamás pensó que la empresa creada en 1944 por Norberto Odebrecht estuviese vinculada a tantos casos de sobornos, coimas, lavados de dinero, entre otros delitos. Pero así fue, a 72 años de su formación el conglomerado de negocios en ingeniería, construcción, manufactura de productos químicos y petroquímicos está en el medio de, quizás, la red de sobornos más grandes que se tenga registro en Latinoamérica. Hecho que tomó mayor revuelo luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el 21 de diciembre pasado documentos sobre los posibles delitos de la gigante brasileña.

Pero sus altos ejecutivos y operadores no son los únicos que han caído o que se han visto involucrados en este caso: al menos unos 10 líderes, entre presidentes y ex-presidentes, están siendo investigados sobre presuntos delitos.

¿Quiénes son los 10? A continuación en Publimetro te mostramos la lista de los jefes de Estado, actuales y pasados, que se han visto ensuciados por el “Caso Odebrecht”.

AFP

Las primeras luces del caso: Luiz Inacio Lula Da Silva

Uno de los primeros antecedentes que se tiene del caso se registraron cuando el ex director ejecutivo de la organización, Marcelo Odebrecht, declarara en el marco de la causa Lava Jato, la cual investiga la corrupción en la petrolera brasileña Petrobras, en octubre de 2016 los fiscales acusaron Da Silva y a Odebrecht, de un supuesto esquema de corrupción vinculado a contratos en Angola.

Sin embargo, no fue hasta mediados de diciembre cuando el ex directivo declarara que el ex presidente brasileño recibió cerca de 2.340.500 dólares en sobornos por parte de la constructora. Pero el monto era mayor: el Ministerio Público de Brasil acusó al ex mandatario de supervisar un esquema en el que la constructora habría pagado unos $22,18 millones de dólares para adjudicarse ocho contratos con Petrobras.

Bajo ese contexto y antes que el Departamento de Justicia de EEUU revelara los documentos de implicación directa, los fiscales en brasil afirmaban que Lula organizó nombramientos políticos de ejecutivos claves dentro de Petrobras que habrían desarrollado el esquema de sobornos en los contratos con el conglomerado, donde el dinero habría sido canalizado de vuelta a los fondos de las campañas del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y de algunos de sus aliados.

Actualmente aún no se puede asegurar judicialmente la responsabilidad de Lula Da Silva, quien se encuentra imputado por facilitar la financiación de Odebrecht en diversas obras en Angola.

Dilma Rousseff: Otros de los casos que se le vinculan AFP

Ha pesar de que las pericias por el caso Lava Jato iniciaran en 2009, en junio del año pasado el periodista brasileño de la agencia de noticias Estado, Fabio Alves, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la relación entre el empresario Marcelo Odebrecht y la entonces mandataria Dilma Rousseff, quien en ese momento se encontraba suspendida del ejercicio del poder y enfrentaba un juicio político por corrupción y delitos de responsabilidad, que posteriormente la llevarían a dejar la presidencia.

La denuncia vinculaba al conglomerado a los fondos de campaña para las elecciones de 2014 donde Rousseff fue reelecta, ya que según Odebrecht, la ex presidenta le habría pedido más de tres millones de dólares. Hecho que había sido confirmado en febrero de 2016, cuando la Policía Federal brasileña identificó esa misma cantidad de dinero en depósitos en el extranjero en 2012 y 2013 a favor de Joao Santana, publicista de las campañas presidenciales de Dilma y Lula, a través de datos de los depósitos obtenidos con ayuda de Citibank.

En ese momento, el jefe de la Policía Federal, Filipe Pace, expresó en una conferencia de prensa que los depósitos en el exterior fueron realizados mediante contratos fraudulentos, y también indicó que Santana había comprado un departamento en San Pablo con dinero recibido de manera ilegal desde Odebrecht.

Aunque la fiscalía pidió investigar a Rousseff por obstrucción a la justicia, la ex presidenta no ha sido imputada de corrupción o enriquecimiento personal.

AFP

Michel Temer: nadie se salva

El último en caer en la lista de los mandatarios brasileños vinculados a Odebrecht fue el actual presidente, Michel Temer, quien se presentaba como vicepresidente durante la campaña electoral de 2014 de Dilma Rousseff. Esto, luego que el ex vicepresidente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Claudio Melo Filho, uno de los 77 ex directivos de la constructora que llegó a un acuerdo con la Justicia brasileña para delatar el esquema de la corrupción en Petrobras, aseguró que Temer personalmente le pidió al director de la compañía los más de tres millones en mayo de 2014.

Hecho que posteriormente fue confirmado por el mismo Marcelo Odebrecht, ante lo cual el actual presidente brasileño respondió que “las donaciones hechas por la constructora Odebrecht al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) fueron realizadas por transferencia bancaria y declaradas al Tribunal Superior Electoral”.

Alejandro Toledo: los sobornos en Perú AFP

Este martes, la Fiscalía anticorrupción de Perú solicitó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. Al ex mandatario se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a cambio de conceder a la constructora las concesiones en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil, hecho que sería ratificado por el ex gerente de la brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

Incluso, en años posteriores a que Toledo dejara el mando, se registraron 18 operaciones de transferencia del pago de sobornos a las cuentas del empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo del ex mandatario peruano.

Hasta el momento, la Fiscalía ha rastreado 11 millones de dólares de los sobornos en las cuentas de Maiman. Actualmente la Fiscalía investiga a Toledo por lavado de activos y tráfico de influencias.

AFP

Ollanta Humala: vínculos con Lula Da Silva

Toledo no el único mandatario peruano involucrado en este caso. La situación judicial del ex presidente Ollanta Humala se reveló luego que el diario brasileño Folha de Sao Paulo denunciara que la empresa brasileá había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial. No obstante, antes de esta denuncia, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

La presunta transferencia para la campaña de Humala en el año 2011 se habría efectuado conla aprobación de Lula da Silva. Esto, luego que se la Policía de Brasil descubriera la anotación “programa OH” al costado de la misma cifra que se le fue transferida, en una planilla de propiedad del “Italiano”, apodo con el que se le conoce al ex ministro de Hacienda de Brasil, Antonio Palocci.

Actualmente Humala está siendo investigado por el recibo de dinero ilícito, proveniente de Venezuela y de Brasil, para financiar las campañas electorales del Partido Nacionalista en el 2006 y 2011.

Mauricio Macri: los amigos de sus amigos AFP

El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina e íntimo amigo del presidente de Argentina, Gustavo Arribas, es investigado por una posible relación con el conglomerado brasileño Odebretch, empresa que, según el fiscal Federico Delgado, habría efectuado pagos en 2013 al funcionario para conseguir millonarios contratos.

La investigación se habría iniciado con el objetivo de revisar los hechos y así poder verificar la denuncia contra el empleado público, mientras que Arribas presentó sus descargos ante la justicia Argentina. Según el jefe de inteligencia de las cinco transferencias que suman más de 600 mil dólares realizadas por Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos, solo habría recibido 70 mil dólares. Asegurando que el dinero recibido fue por un “pago de la venta de una vivienda”.

Una de las hipótesis que manejó el medio local La Nación, diario que publicó la denuncia, es que se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra. Sin embargo, aún no se logra comprobar la vinculación directa entre el conglomerado brasileño y el presidente argentino.

AFP

Néstor y Cristina: años de coimas

Durante los 13 años en el poder de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron a la empresa acceder a contratos por unos 278 millones de dólares.

Además, altos directivos de la constructora admitieron el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner entre el 2007 y el 2014. Una a través de una denuncia por lavado de dinero contra el primo de Néstor y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, y otra por una factura que Odebrecht pagó a Negocios Inmobiliarios, la inmobiliaria de los Kirchner, según constató el diario local El Clarín.

Juan Manuel Santos: su gobierno tampoco se salva AFP

El escándalo por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en Colombia ahora involucra al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos por el supuesto ingreso de un millón de dólares a su campaña para la reelección en 2014, según reveló la Fiscalía.

El fiscal general, Néstor Martínez, le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que investigue la supuesta entrada de un millón de dólares a la campaña “Santos Presidente-2014”, dinero que pudo haber ingresado a la campaña de Santos por medio del ex senador Otto Bula, detenido el pasado 14 de enero por su implicación en el escándalo de los sobornos de Odebrecht.

Actualmente, las investigaciones en Colombia se han centrado en los millonarios contratos obtenidos por Odebrecht para la construcción de la autopista Ruta del Sol II, que comunica al centro con el norte del país, aún no concluida, y para las obras de mejora de la navegabilidad del río Magdalena, el principal de Colombia.

Según las pericias, Bula recibió el dinero por ayudar a Odebrecht a conseguir una adenda para la ampliación de la carretera Ocaña-Gamarra, en el noreste, como parte de la construcción de la Ruta del Sol II, suma que se le pagó en una compleja operación financiera desde Brasil en la que intervinieron empresas internacionales panameñas y chinas.

AFP

Ricardo Martinelli: Los hijos del ex presidente panameño

La última semana de diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre el pago de coimas por parte de Odebrecht a dos parientes del ex presidente de Panamá, Ricardo Marinelli, a cambio de contratos de proyectos de infraestructura pública. El ex ejecutivo del conglomerado, Luis Eduardo Soarez, expresó a los fiscales del caso Lava Jato, que los pagos por las coimas se realizaron a los dos hijos del mandatario: Ricardo y Luis Enrique.

Según la publicación del medio brasileño Estadao, la Corte del distrito Este de Nueva York el pago a los parientes fue de seis millones de dólares.