Senado de EEUU confirma a Jeff Sessions como secretario de Justicia en medio de altas tensiones

El Senado estadounidense confirmó al senador Jeff Sessions como el nuevo Secretario de Justicia, al finalizar una serie de amargos debates sobre sus antecedentes que dejaron al descubierto la enorme división generada por su designación.

Sessions, defensor de una “mano dura” contra los inmigrantes en situación irregular, resultó confirmado por 52 votos a favor y 47, en contra.

El senador, uno de los primeros en alinearse con Trump al inicio de la campaña electoral del año pasado, es visto como uno de los pensadores y sujetos activos en la planificación de la política migratoria de Trump.

Sessions ahora está autorizado para asumir el comando del enorme Departamento de Justicia, que tiene aproximadamente unos 113 mil empleados, incluyendo los 93 fiscales distribuidos por todo el país. El ultraconservador de 70 años asumirá esa responsabilidad en medio del debate ante el bloqueo al decreto judicial firmado por Trump que prohibe el ingreso de refugiados y a ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana.

Los debates sobre la nominación de Sessions tuvieron momentos de extremada tensión, al punto que en la noche de este martes una senadora demócrata Elizabeth Warren fue obligada a interrumpir su discurso y retornar a su asiento, mientras leía una carta escrita en 1986 por Coretta King, la viuda de Martin Luther King, con severas críticas al nuevo jefe de la cartera de Justicia.

El líder del partido republicano en el Senado, Mitch McConnell, apeló a un artículo raramente empleado en el reglamento de esa cámara, que veta comentarios altamente críticos de un senador a otro, para pedir que el discurso fuera interrumpido.

Incluso, la senadora por Massachusetts advirtió a través de su cuenta de Twitter que “si Jeff Sessions hace el menor intento por traer el racismo, sexismo y fanatismo al Departamento de Justicia, él va a oírnos a todos nosotros”.

If Jeff Sessions makes even the tiniest attempt to bring his racism, sexism & bigotry into @TheJusticeDept, he'll hear from all of us.

— Elizabeth Warren (@SenWarren) February 9, 2017