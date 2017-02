EEUU arrestó más de 680 migrantes indocumentados en la última semana

La agencia migratoria estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó en la semana pasada al menos a unos 680 inmigrantes en situación irregular en operaciones realizadas simultáneamente en varias ciudades, según informó el secretario de Seguridad Interna, John Kelly.

Los arrestos fueron realizados por agentes del ICE en Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Antonio y Nueva York.

Según Kelly, esas personas “representaban una amenaza a la seguridad pública, a la seguridad de nuestras fronteras o la integridad del sistema migratorio de nuestro país”.

Durante toda la semana pasada diversas entidades de defensa de los inmigrantes habían denunciado que agentes de ICE estaban realizando amplias redadas en las principales ciudades del país que incluían a personas en situación irregular pero sin ningún cargo criminal.

Incluso, el domingo pasado el propio presidente Donald Trump había expresado su satisfacción ante las redadas a través de su cuenta de Twitter.

“La avanzada contra el crimen es apenas el cumplimiento de mi promesa de campaña. ¡Miembros de pandillas, vendedores de drogas y otros están siendo removidos!”, expresó el mandatario.

The crackdown on illegal criminals is merely the keeping of my campaign promise. Gang members, drug dealers & others are being removed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2017