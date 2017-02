La polémica detrás de la renuncia de Michael Flynn

El asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Michael Flynn, renunció a semanas de asumir el cargo a raíz de la polémica generada tras haber ocultado la relación que mantenía con Rusia en los informes que entregó al vicepresidente Mike Pence y otros funcionarios de la Casa Blanca.

Esto luego que el 9 de febrero pasado, la edición digital del diario The Washington Post comunicara que en diciembre pasado Michael Flynn habría conversado sobre información confidencial de las sanciones con el embajador ruso en EEUU, Serguéi Kisliak.

Conversaciones sostenidas luego que el presidente estadounidense asumiera, a raíz de los informes de los servicios de inteligencia de su país, que Rusia intervino cibernéticamente en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, con el fin de que Trump consiguiera la victoria sobre Hillary.

Luego del anuncio de su renuncia, Flynn publicó en su cuenta de Twitter que “Aunque acepto plena responsabilidad por mis acciones, creo que es injusto que yo sea el único chivo expiatorio de lo ocurrido”.

A lo que agregó, “Pero si un chivo expiatorio es lo que se necesita para que esta administración continúe adelante con esta gran nación, estoy orgulloso de cumplir con mi deber”.

