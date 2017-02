Los asesores de Trump tuvieron "reiterados contactos" con la inteligencia rusa

Asesores de la campaña presidencial de Donald Trump y otros de sus colaboradores más próximos mantuvieron “reiterados contactos” con agentes de la inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones a la Casa Blanca, según publicó The New York Times.

El rotativo neoyorquino citó a cuatro funcionarios y ex funcionarios bajo condición de anonimato que revelaron registros telefónicos y llamadas interceptadas entre los asesores del ahora presidente y los agentes de la inteligencia rusa, un extremo que Trump siempre ha negado que ocurriese.

Aunque las llamadas fueron frecuentes y en ocasiones también involucraron a funcionarios del Kremlin, las fuentes citadas por The New York Times no hallaron pruebas de que esos contactos derivaran en los “hackeos” a la campaña de Hillary Clinton y al Partido Demócrata, de los que la inteligencia de EEUU culpa a Rusia.

El funcionario vinculado al Kremlin

Las fuentes del rotativo neoyorquino no revelaron el contenido de las llamadas ni los agentes rusos que las protagonizaron, tampoco los asesores de Trump vinculados en el caso con la excepción de Paul Manafort, quien fue jefe de la campaña hasta que se vio involucrado en el escándalo de financiación irregular en Ucrania.

Manafort negó estas informaciones indagado por el rotativo neoyorquino: “Esto es absurdo. No tengo ni idea de a qué se está refiriendo. Nunca he hablado conscientemente con oficiales de inteligencia rusos, y nunca he tenido nada que ver con el Gobierno ruso”.

La relación de la campaña de Trump con la Rusia de Vladimir Putin sobrevoló los comicios a la Casa Blanca en todo momento ya que los demócratas consideraron que el Kremlin trató de ayudar al empresario neoyorquino a llegar al poder con sus “hackeos”.

La filtración publicada por The New York Times forma parte de la investigación que lidera el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) a los vínculos entre los asesores de Trump y el Kremlin, así como al “hackeo” de información al aparato demócrata y a la campaña de Clinton.

Según los funcionarios citados, el FBI ha obtenido registros bancarios, registros de viajes y ha examinado de cerca a al menos tres colaboradores del presidente, que como Manafort han negado cualquier tipo de relación con el Kremlin.

The New York Times puntualizó, sin embargo, que muchos de los colaboradores de Trump tienen negocios en Rusia y Ucrania y que es habitual que empresarios entren en contacto con agentes de la inteligencia que a veces trabajan de encubierto en esos países.

Rusia tilda de “propaganda” informaciones sobre contactos entre equipo de Trump y Moscú

El gobierno ruso calificó de “propaganda” las informaciones del New York Times donde se confirma que Paul Manafort tuvo contactos repetidos con altos responsables de los servicios secretos rusos antes de su elección.

“No crean las informaciones de la prensa, es muy difícil en este momento diferenciarlas de la propaganda y de las falsas noticias”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante una conferencia de prensa.

Peskov, que ha precisado que las fuentes citadas por el rotativo estadounidense eran anónimas, consideró que “quizás ha llegado el momento de que alguien hable de todo esto a cara descubierta”.

Trump niega conexión con Rusia y tila al asunto de “sin sentido”

El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó en torno a la supuesta relación de los funcionarios de la Casa Blanca con el Kremlin, que denunció el The New York Times, que “Esta conexión rusa sin sentido es simplemente un intento de encubrir los muchos errores cometidos en Hillary Clinton perder la campaña”.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Además, Trump consideró que el The New York Times y al Washington post que publicaron información ilegal, “Información es ilegal teniendo la falla @ nytimes& @ washingtonpost por la comunidad de inteligencia (NSA y FBI?). Al igual que Rusia”.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Finalmente, el actual presidente estadounidense arremetió contra su antecesor, Barack Obama, publicando que “Crimea fue tomada por Rusia durante la administración de Obama. ¿Obama fue demasiado blando con Rusia?”.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017