Desconfianza en la Casa Blanca: inteligencia de EEUU le niega información a Trump

El enredo entre Donald Trump y los servicios de inteligencia de su país se agranda cada vez más. Según revela el diario The Wall Street Journal, los servicios de inteligencia estadounidenses ocultan información a su presidente porque desconfían del presidente.

El diario, que cita fuentes de inteligencia anónimas, asegura que los servicios de espionaje temen que el nuevo presidente filtre datos sensibles que podrían comprometer la seguridad nacional del país. Razón por la que evitan entregar detalles a Trump sobre sus fuentes, su forma de trabajo o la forma de conseguir información de gobiernos de otros países.

El enfrentamiento del mandatario con su equipo de inteligencia se viene arrastrando desde hace tiempo y en los últimos días ha llegado a uno de sus puntos cúlmine: medios como CNN, The New York Times y The Washington Post que aseguran que asesores de la campaña presidencial de Trump, como Paul Manafort, y otros de sus colaboradores más próximos mantuvieron “reiterados contactos” con agentes de la inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones en EEUU.

Incluso algunos funcionarios y ex funcionarios revelaron bajo anonimato algunos registros telefónicos y llamadas interceptadas entre los asesores del ahora presidente y los espías rusos.

Como se viene reiterando desde que tomó el poder, Trump acusa a los medios de publicar falsas noticias y de estar realizando una campaña de boicoteo en su contra. Opinión que fue nuevamente retomada en la última conferencia de prensa del presidente, luego de la reunión que sostuvo con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Como es de costumbre, su cuenta de Twitter no tardó en agregar un tuit en contra de los medios. Durante esta mañana Trump exigió disculpas del New York Times y “otros medios” por la publicación de las supuestas “fugas ilegales” de información.

Leaking, and even illegal classified leaking, has been a big problem in Washington for years. Failing @nytimes (and others) must apologize!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2017