Pusieron a la venta camiseta que llevaba la supuesta asesina del hermano de Kim Jong-un

Una de las tiendas virtuales más famosas de China puso a la venta la camiseta blanca que llevaba la mujer que fue detenida ayer en Malasia por el supuesto asesinato de Kim Kong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un.

Anunciada como la “misma camiseta que llevaba la espía norcoreana”, la prenda salió a la venta temporalmente en Taobao, una tienda virtual del gigante del comercio electrónico Alibaba, por 6.324 yuanes (aproximadamente unos 590 mil pesos chilenos), según infirmó el diario South China Morning Post.

Exclusive pictures of one of the two North Korean poison needle-wielding female operatives who killed Kim jong-nam https://t.co/UzSJkjSw50 pic.twitter.com/dqIpAJ8w7R

— Malay Mail (@malaymail) February 15, 2017