"Día sin inmigrantes": Decenas de restaurantes cierran en EEUU

Desde locales de comida rápida hasta refinados mesones de Washington cerraron este jueves en el marco de una singular protesta contra las políticas anti inmigración del presidente Donald Trump la que tenía como objetivo dar cuenta que Estados Unidos se mueve y se alimenta con la mano de obra de sus extranjeros.

Anunciada hace pocos días e impulsada en Twitter por José Andrés, el renombrado chef español y contrario a Trump, la “El día sin inmigrantes” empujó a algunos locales a cerrar en solidaridad con sus empleados inmigrantes o simplemente porque éstos no se presentaron a trabajar.

In support of our people & #ADayWithoutImmigrants Thurs 2/16 we will not open @jaleo DC CC MD, @zaytinya or @oyameldc #ImmigrantsFeedAmerica

— José Andrés (@chefjoseandres) February 14, 2017